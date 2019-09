Condò: "Lozano mi è piaciuto tantissimo, Ancelotti vuole lottare per vincere"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Condò, opinionista Sky:

"Ho intervistato Ancelotti a fine luglio a Dimaro, quando Lozano non era ancora arrivato e c'era molta speranza per James. Il mister pensa di lottare per vincere e già sarebbe un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per un'ora, sabato sera, ho dubitato della competitività del Napoli, che invece è stato bravissimo a sfruttare le occasioni. Lozano mi è piaciuto tantissimo, ha segnato alla prima occasione. Juve, Napoli ed Inter si giocano i primi tre posti e mi sorprenderei se non fosse così. Quarta squadra? La Lazio è partita benissimo, ieri avrebbe meritato la vittoria. Milan e Roma hanno cambiato molto mentre l'Atalanta deve confermarsi tra le prime otto e provare a superare i gironi. Nel mio libro ho raccolto le 50 personalità che hanno scritto la storia del calcio e non sono solo calciatori. L'abbraccio di Chiellini a Koulibaly è stato bellissimo, mentre per quanto riguarda ciò che successo a Cagliari, ci sono tutte le possibilità tecniche di individuare gli autori dei 'buu razzisti': basta con le colpe collettive. L'esperienza in tv ti ringiovanisce e ti porta a metterti sempre in discussione".