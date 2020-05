Colantuono: "Ripresa Serie A sarà strana: condizione approssimativa e difficoltà, il calcio senza tifosi è un'altra cosa"

Ultime notizie - Stefano Colantuono, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb. Ecco alcuni estratti:

È inevitabile, le squadre non saranno pronte fisicamente.

“Avranno una condizione approssimativa, che crescerà strada facendo. Una situazione del genere non si era mai verificata, non ci sono casi pregressi. È anche difficile valutare”.

Come immagina la ripresa dal punto di vista ambientale?

“Sarà aliena, strana. Il calcio senza gente è un’altra cosa. Ma i campionati vanno finiti. Ci saranno delle difficoltà, ma bisogna portare a termine la stagione”.

Scudetto: chi la spunterà?

“Lazio e Juve se la giocheranno sino alla fine. Ma l’Inter ha tutto per fare un gran finale. Si tornerà in campo con le difficoltà del caso. Se i campionati fossero stati congelati avremmo passato un anno di ricorsi e contenziosi, meglio tornare in campo”.