Cittadella, il ds Marchetti: "Non ho mai rifiutato Napoli, non erano giusti i tempi. In futuro vedremo cosa mi sarà proposto" | ESCLUSIVA

"Il Napoli è in difficoltà e quando accade questo si cambiano gli allenatori, in Italia è sempre così. Quando gli equilibri sono così sottili basta poco per fare 9 vittorie o 6 sconfitte di fila. Cambia tutto in poco tempo in base all'atteggiamento dell'intera squadra. Bisogna ritrovare entusiasmo e fiducia quando le cose non vanno bene e si può soltanto centrare questo con il lavoro. A certi livelli ti cambia la vita e la stagione l'aspetto mentale.

I soldi non sono tutto ma aiutano, bisogna equilibrare tutto per far tornare a vincere anche le altre squadre. Quando ha vinto il Napoli è stato un trionfo per tutti, perché non è stato un campionato scontato. A me piace di più il campionato di Serie B, dove tutti hanno la possibilità di giocarsela con tutti. In Serie A c'è una disparità enorme. Bisogna prendere esempio di più dalla Premier League.

Sono talmente concentrato su questo momento difficili che penso solo al domani, non posso pensare al futuro, ma oggi è sicuramente completamente al Cittadella. Saranno anche i risultati a dire dove sarà Marchetti, io qui mi sento a casa mia e non mi manca niente. Riesco a vedermi solo domani a Venezia per la prossima partita, poi vedremo in futuro cosa mi sarà proposto.

Napoli? Ci fu un contatto. Non si può rifiutare il Napoli, ho fatto dei ragionamenti perché sono stato contattato quando a Napoli era già tutto deciso e al Cittadella dovevo ancora costruire tutto. Non erano i tempi giusti per approdare a Napoli, non ho rifiutato Napoli perché è qualcosa di irrifiutabile per me e tanti altri"