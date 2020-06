Chiariello: "Troppo facile accusare Lozano, ma non bisogna condannarlo e capire il suo sconforto"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Alla vigilia della finale di Coppa Italia esce fuori l'episodio di Gattuso che caccia Lozano per scarso impegno. Il messicano, oggetto misterioso finito languidamente ultimo tra gli ultimi. È facile accusare di cattivo professionismo un giocatore così pagato, ma è anche umanamente comprensibile non condannarlo. Pensava di arrivare a Napoli e spaccare, arrivando a Napoli finendo ultimo tra gli ultimi, quindi si può capire lo sconforto. Gli sono molto vicino a livello umano, anche se un professionista deve essere tale specie nei momenti di difficoltà. Zoff ci ha dato una lezione di vita: nel mondiale del '78 sbagliò, nei quattro mesi successivi non rilasciò nessuna intervista, pensò solo a lavorare. Mio padre ha sempre detto “Quando hai problemi, lavora di più”: suggerimento eterno".