Chiariello: "Se non facciamo tre punti con la Fiorentina, con la Juve alle porte, la situazione diventa più drammatica”

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Sta aumentando la difficoltà del Napoli nell'affrontare la Fiorentina. Ciò che abbiamo detto in questi giorni per il Napoli, vale specularmente anche alla viola: un paio di vittorie che possono invertire l'andamento di stagione. Il Napoli ha battuto ai rigori un Perugia modesto, ma deve interrompere il dissanguamento in classifica e di acquisire certezze tattiche e mentali e vincere contro la Fiorentina riduce l'emorragia. A Iachini capita spesso di essere cacciato, ma adesso è nella fase in cui risulta pericoloso. Se non facciamo tre punti con la Fiorentina, con la Juve alle porte, la situazione diventa più drammatica".