Chiariello: "Sarri fa ancora il 'chiagnazzaro' perché la Juve gioca prima del Napoli? Troppi favori ai potenti”

"Parliamo di calcio italiano e quindi non possiamo che riprendere un ragionamento molto importante e riguarda la Serie A. Sono del parere che il calendario abbia la sua incidenza anche nello svolgersi delle partite. Non basta fissare le giornate che possono avvantaggiare o meno la squadra, non è vero che le incontri tutte prima o poi. Bisogna tener conto di quando e in quale momento incontri una squadra. Per esempio la Juventus l'anno scorso ebbe una partenza così morbida che è andata senza essere mai più raggiunta.

Quello che viene valutato poco, è che Sarri veniva valutato come 'chiagnazzaro', cioè quello che piange, che si lamenta. Si ricorda il signor Sarri che si lamentava? Visto che abbiamo un presidente asiatico, anche l'Inter chiederà di aprire ai mercati asiatici? Non crea discrepanze questo? Giocare dopo aver saputo il risultato di un'altra squadra, specialmente se positivo, crea pressione. A volte succede che la Juve va a +6 e sai già che se non vinci, ti allontani. Troppi favori ai potenti, continuano ad inquinare un prodotto già poco competitivo".