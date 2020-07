Chiariello: "Non tutti esplodono subito, Lozano si sta costruendo un futuro come Mertens"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“La vittoria di Genoa ha creato un grosso dibattito: Lozano sì, Lozano no. Ho sempre sostenuto che se Lozano era quello che non aveva mai giocato fino a poco fa ed è costato quella cifra, Raiola ci aveva dato un bidone. Che sia un grande acquisto o meno, non sono ancora in grado di dirlo, la storia di Lozano non è finita. I calciatori vanno attesi, non tutti esplodono subito, uno come Lozano si sta costruendo un futuro come Mertens".