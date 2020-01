Chiariello: "Mertens è andato a cercarsi squadra, Callejon non è più lui. Meret e Di Lorenzo buttati nel gabinetto" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato ieri del momento difficile che sta vivendo il Napoli e della gestione Gattuso. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "

"La meno colpevole, fino a Salisburgo, è stata la società. Hanno fatto tutto quello che voleva Ancelotti meno buttare i soldi per James Rodriguez. Dopo, poi, ha sbagliato tutto. Qual è il futuro di questo club? I tifosi devono sapere quali siano le intenzioni di questo club. Si costruirà una squadra di giovnai per divertirci o si costruirà una squadra per lo scudetto? Gattuso o chi per lui porterà avanti questo progetto deve fare delle scelte. Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto, serve dare spazio a Lozano. Mertens è andato a cercarsi squadra, passa il tempo al telefono per capire il suo futuro giustamente. Callejon non è più lui. Bisogna ripartire da chi è motivato, mettendo i calciatori nelle condizioni di esprimersi. Vedere Meret e Di Lorenzo buttati nel gabinetto non mi sta bene, sono state le uniche due certezze lasciate da Ancelotti".