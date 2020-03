Chiariello: "Importante portare a termine il campionato, si rischia la bancarotta del calcio italiano"

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“In questi giorni si sta celebrando la grandissima Mina, 80 anni è una cifra importante per lei, la cantante più importante d'Italia in questo momento casca a pennello per il calcio italiano con la sua hit "L'importante è finire". Perché è importante finire per evitare che il calcio vada in bancarotta. In questo momento d'emergenza bisogna ragionare con mentalità emergenziale, ha ragione Mina: l'importante è finire".