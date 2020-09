Chiariello: "Il Napoli ha tre giocatori che può vendere a buon prezzo, a parametro zero butterebbe circa 60 milioni"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“Il Napoli ha dei giocatori che può vendere a buon prezzo, a parametro zero butterebbe circa 60 milioni: Milik, Hysaj, Maksimovic. Credo che essi verranno inseriti in scambi che saranno un vantaggio per le casse, per abbassare il monte ingaggi, e generando anche ottime plusvalenze. Il Napoli ha sempre rinnovato giocatori per tempo, l’ammutinamento di quest’anno ha bloccato ogni ragionamento, tant’è che Zielinski è stato fatto in questi giorni, Mertens last minute. Mentre Milik è destinato ad andare via, Maksimovic - stupidamente - è destinato ad andare via, il discorso è fermo su Hysaj che ha un procuratore che ha rapporti molto stretti con il Napoli. Tuttavia, il Napoli punta moltissimo su Hysaj: Luperto verrà mandato via, perché il 4° o 5° centrale è Di Lorenzo e Hysaj è fondamentale in questo equilibrio. Giuffredi chiede il rinnovo, rimandare non è opera buona, il Napoli rischia di mandare al vento una sessantina di milioni, non condivido questo gioco così pericoloso. C’è il rischio che resti il cerino in mano a De Laurentiis”