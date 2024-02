Chiariello distrugge Mazzarri: "Non segna mai, ha 7 sconfitte su 14 partite e dice che va tutto bene"

Napoli - Umberto Chiariello contro Mazzarri dopo Milan-Napoli a Canale 21:

"Inspiegabile che Mazzarri va in conferenza stampa e dice che va tutto bene. Uno che va a Milano si è consegnato al Milan, è andato a giocare per difendersi. Ma difendere cosa? Il nono posto? Il Napoli non segna mai, non è mai pericoloso e l'allenatore dice che va tutto bene! Un allenatore che ha vinto le uniche partite col 4-2-3-1 e non vuole saperne di cambiare modulo. Ha perso 7 partite su 14 e ha fatto peggio di Garcia che è stato cacciato!".