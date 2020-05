Chiariello: "Bonaccini apre agli allenamenti, Boccia diffida la Calabria. Ministro Tentenna cosa farà?"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna dà il via per gli allenamenti e questo potrebbe portare con sé una reazione a catena. Anche in Campania si parla del govrnattore De Luca. Bologna e Sassuolo partiranno con gli allenamenti individuali? E la SPAL che era contro? Intanto Boccia ha diffidato la Regione Calabria, congelato i provvedimenti regionali. Lo farà anche a Bonaccini? Questo apre ad una serie lunga di interventi e provvedimenti che possono sconvolgere l'Italia, Spadafora cosa farà adesso? Vediamo quanto son forti i muscoli di Ministro Tentenna".