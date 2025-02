Cessione Bari agli americani: cosa filtra da fonti vicine alla famiglia De Laurentiis

Notizie Calcio - La famiglia De Laurentiis apre alla cessione del Bari agli americani: è questa l’indiscrezione degli ultimi giorni. Ma arrivano aggiornamenti e parziali smentite da La Repubblica oggi in edicola, proprio edizione Bari.

Cessione Bari agli americani: la reazione della famiglia De Laurentiis

Ecco quanto si legge sul quotidiano: "L’ultima voce è quella di un fondo americano, con sede a Los Angeles, che avrebbe avviato colloqui per l’acquisizione del 30% del Bari. Un mondo, quello a stelle e strisce, ben noto per motivi cinematografici alla famiglia proprietaria della squadra biancorossa, ma fonti vicine al club lasciano intendere come non ci sia assolutamente un riscontro concreto alle notizie circolate nelle ultime ore e che sarebbero state messe in giro da personaggi baresi del mondo della politica e istituzionale".