Rino cesarano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli arriva con la testa giusta in questo finale di stagione. De Laurentiis non valuta l’allenatore solo in base ai risultati, ma fa delle valutazioni a 360°. Non è tutto già scritto. Anche Gattuso sa bene che la panchina del Napoli ha grande valore”.