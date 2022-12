Cena Napoli al Teatro Posillipo, c'era anche EDL: gruppo compatto e una decisione comune, ecco quale

Un punto di forza del Napoli è il gruppo, c'è una grandissima armonia: ieri sera tutti a cena al Teatro Posillipo, il primo ad arrivare in Panda è stato l'allenatore Spalletti, subito dopo il vicepresidente Edo De Laurentiis, tutti i calciatori, qualcuno con la moglie come il capitano Di Lorenzo e Mario Rui, i ragazzi della Primavera che hanno partecipato al ritiro ad Antalya, lo staff tecnico e quello medico.

Come riporta Il Mattino:

"Una piacevole serata trascorsa a tavola in allegria per gli auguri di Natale, prima dell'ultimo allenamento di oggi a Castel Volturno e dei tre giorni di riposo per le festività. Grande compattezza in campo e fuori degli azzurri e anche a tavola tanta energia positiva del gruppo Napoli e tanta voglia di ripartire fortissimo in campionato a cominciare dalla trasferta contro l'Inter al Meazza e di riprendere nel migliore dei modi la marcia in testa alla classifica".