Ceccarini: "Napoli parecchio avanti per Olivera, altre tre operazioni in Serie A. Conte ha chiesto Bentancur e Kulusevski"

Nicolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ramsey sta andando ai Rangers di Glasgow, parte dello stipendio sarà pagato dalla Juve fino al termine della stagione. Resta difficile Nandez, ma c’è ancora tempo. Il Napoli non farà altre operazioni in entrata. La Lazio vuole prendere Miranchuck, ma in questo momento fa fatica a trattare con l'Atalanta che non lo lascia partire facilmente. Il Napoli è parecchio avanti per Olivera, ma non credo sia già tutto chiuso e definito. Paratici ha fatto il mercato per il Tottenham, ma non so quanto possono cambiare la stagione del Tottenham Bentancur e Kulusevski, che sicuro piacciono molto a Conte".