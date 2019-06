Ceccarini: "Lozano resta il preferito di Ancelotti. Koulibaly via da Napoli solo per 150 mln. Veretout si può chiudere presto"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Castagne è l'unico giocatore che, forse, l'Atalanta potrebbefar partire di fronte ad una bella offerta da parte del Napoli. Per la sinistra piace anche Theo Hernandez. Per l'attacco credo che il preferito sia Lozano che è quello che ha chiesto Ancelotti e De Laurentiis farà il possibile per accontentarlo. Koulibaly può partire solo se arrivasse un'offerta da 150 milioni e questo credo sia molto difficile. Veretout? Credo che la sua idea sia quella di lasciare la Firoentina e il Napoli sarebbe una grande opportunità. Si potrebbe anche chiudere nei prossimi giorni e la trattativa può andare avanti".