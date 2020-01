Niccolò Ceccarini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Il mercato del Napoli possiamo considerarlo concluso, vediamo che succede con Younes da qui alle 20, il tedesco ha diverse offerte ma le ha rifiutate, come Torino e Samp, ma vediamo se ci saranno novità nelle prossime ore. Piuttosto, per l'estate piace Kumbulla, sarà un bel duello con l'Inter. Vedremo come andrà a finire".