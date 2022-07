Cds, Salvione: "Può innescarsi un vero e proprio terremoto in casa Napoli! Vi spiego..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’:



Quale potrebbe essere la bugia a fin di bene, di cui si parla in città, che avrebbe detto Giuntoli?

"Non ne ho idea, anzi, posso dire che è stata una conferenza stampa esplicativa e chiara. Questo è stato un buon punto di partenza per la stagione del Napoli, ottimo per ricostruire un rapporto con la piazza. Faccio i miei complimenti a Giuntoli e mi auguro che rivedremo conferenze di questo tipo anche durante la stagione, per amore della chiarezza che, ripeto, è la strada che può far riavvicinare i tifosi alla squadra".



Koulibaly resta?

"Per Giuntoli e Spalletti è incedibile, al ragazzo è stata fatta una richiesta sontuosa per quelle che sono possibilità del Napoli. Cristiano è stato molto cauto, da quello che so io la risposta più probabile è il 'no', ma non mi aspetto che il ragazzo vada via in questa finestra di mercato. Qualora dovesse andare via ora, si innescherebbe un vero terremoto, Spalletti è stato chiaro quando ha detto che si sarebbe incatenato pur di non farlo partire. Ovvio che se dovesse arrivare una offerta monstre, Adl, Giuntoli, Spalletti e Ramadani dovranno sedersi e trovare una soluzione".



Un anno dalla vittoria dell'Europeo: cos'è cambiato?

"Ho più piacere a ricordare che oggi sono quarant'anni dalla vittoria del Mondiale, e col CorSport abbiamo ripubblicato, oggi, la prima pagina di quel giorno! Nell'ultimo anno è arrivata la clamorosa mancata qualificazione a Qatar2022, tutte le belle parole spese un anno fa sono state vanificate. Il progetto di Mancini, comunque, è lungimirante, anche se la delusione è tanta"



Tra le prime quattro della passata stagione chi, ad oggi, sta facendo il miglior mercato?

"Sulla carta l'Inter si è mossa meglio. Se vado ad analizzare i miei gusti e l'aspetto tecnico, forse la Juve ha messo qualche tassello importante in più Di Maria, nonostante i 34 anni, sposta ancora gli equilibri. Per Pogba, invece, non credo sia più quello che i tifosi bianconeri ricordano. Piuttosto, prima di giudicare, vediamo come sarà sostituito de Ligt: Zaniolo è una pista molto calda, la Roma può davvero cederlo e con i soldi incassati dalla cessione del difensore, Cherubini potrebbe affondare il colpo definitivamente. Vediamo, però, chi arriverà al posto del difensore olandese. Se il mercato terminasse oggi, direi che la Juventus sarebbe la favorita per lo Scudetto".