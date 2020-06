CdS, Pinna: "Nicchi ha devastato il sistema facendo scelte dettate dalla politica"

Ultime Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Pinna, Corriere dello Sport:

“Nicchi ha devastato il sistema. Le ultime scelte fatte sono dettate dalla politica e lo pagheremo. È allucinante che nell'anno dell'elezione, il presidente uscente si apparecchi le elezioni prima di esse. In nessuna azienda questo accade. Rocchi? C'è a chi piace e chi no, personalmente non mi piace. Preferisco un arbitraggio deciso, che entri nelle partite, che c'è un cartellino rosso al 1' lo si da. Fallo fischiato a Rabiot? Rocchi avrebbe fischiato fallo contrario".