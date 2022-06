Cds, Giordano: "Politano ha dato tanto ma ha fatto la sua scelta. Sul taccuino c'è un nome ricorrente, ecco quale"

Ultime calcio - A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport:

“Il mercato è uguale per tutti, non è successo nulla al momento, solo il Milan si è mosso in anticipo e bene. I rossoneri, essendosi laureati campioni d’Italia, hanno altri programmi. Il mercato è ricco di soluzioni, e bisogna vedere le scelte dei giocatori. Nel Napoli può anche essere che restino tutti, e il problema dei rinnovi slitta all’anno prossimo, così lotterebbe per lo scudetto. Ai dialoghi propagandistici io non credo, anche perché la verità poi viene fuori con quello che il mercato ci racconterà. Non c’è troppo da perdersi dietro a delle interpretazioni libere. È difficile, a volte, trovare un equilibrio e capire che alla fine il Napoli è in Champions. Politano ha dato sostanza a quello che si poteva sospettare già da prima, ma anche questa è una vicenda che va sistemata. Politano ha dimostrato di essere un ragazzo a modo, ma quando ti accorgi di essere indietro nelle gerarchie è normale cercare qualcosa di nuovo. Tolisso è un nome ricorrente, è un parametro zero ma ha un ingaggio molto alto. In questo momento, inoltre, c’è un centrocampo molto ricco. Diventerebbe interessante nel caso esca qualcuno”.