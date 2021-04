CdS, Giordano: "Napoli in Super League? Bando al populismo, il calcio sta cambiando. De Laurentiis ne parlò già nel 2011"

Superlega - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

“Napoli in Super League? Credo che la rivoluzione a cui stiamo assistendo sia una rivoluzione che travolge tutto. Nel momento stesso in cui ne parliamo probabilmente a nostra insaputa entriamo in un mondo che sta cambiando. Quanto tempo fa ci saremmo aspettati che un programma come El Chiringuito avrebbe intervistato Florentino Perez? Le cose succedono all’improvviso e le devi fronteggiare. Evidentemente siamo fuori dal mondo e non vogliamo renderci conto che è cambiato tutto.

De Laurentiis? Basta cerca su Google per vedere quante cose ha detto sulla Super League, praticamente quello che sta accadendo. Attraverso i cambiamenti arrivano i profitti. Poi è normale che qualcuno pensi che questa operazione serva per salvare club che hanno sforato. Ma queste cose fanno parte della situazione. Anche Lotito gestisce un’azienda familiare. La Roma ha avuto un presidente che non si è visto per 500 giorni. Se la buttiamo sul populismo e sul pressapochismo…Non è un discorso di posizione ma di onestà. Se pensiamo che tutto ciò che accade a Napoli e marcio e schifoso siamo fuori dalla realtà. Il Napoli è stato una risposta in termini di gioco e risultati al potere di chi ha vinto 9 Scudetti consecutivi.

Non possiamo far finta che non stia succedendo nulla ma non possiamo nemmeno pensare che vada già buttato via. Al di là di tutte le riflessioni, la Super League esiste già. Andate a vedere l’albo d’oro della Champions League dal 2005: non l’ha vinta nessuno che non sia già dentro l’elenco delle 12 squadre. Le finali le fanno sempre il Manchester United, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Barcellona. Se devo essere romantico mi chiedo perché non c’è l’Ajax?

De Laurentiis ne aveva parlato nel 2011 circa. E già si intuiva che stava cambiando qualcosa”.