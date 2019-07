CdM, Troise: "Quattro giocatori in lista cessione per il Napoli, il Real non molla per James"

Ciro Troise, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime notizie sul mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “L’unica certezza è che oggi James Rodriguez compie 28 anni. Il Napoli vuole dettare le sue condizioni perché ha l’accordo col giocatore, con l’entourage e poi ha la consapevolezza che il Real non ha molte alternative. Verdi, Marko Rog, Hysaj, Tonelli sono tutti in lista cessione quindi il Napoli ha in ballo molte situazioni in uscita. I contatti con l’Atletico per Hysaj sono in corso, il Torino vuole Verdi e poi Tonelli potrebbe finire al Lecce”.