CdM, Troise: "Karbownik sarà la riserva di Mario Rui, ma può giocare anche a destra"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Karbownik ha diciannove anni e fa il titolare nel Legia Varsavia che non è da tutti. Può giocare su entrambe le fasce, il Napoli l’ha bloccato dai tempi del lockdown. Se fossero partiti sia Ghoulam che Hysaj si sarebbe puntato su profili diversi come Emerson Palmieri o Reguilon. Credo che Hysaj resterà a Napoli perché si trova bene con Gattuso. Mario Rui guadagna 2.5 mln di euro a stagione e sarà il titolare, Karbownik sarà la sua riserva. Boga? E’ tutto fermo perché ci sono altre priorità, il calciatore è in quarantena e bisogna prima monitorare questo problema”.