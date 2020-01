CdM, Troise: "Demme strappo alla regola per ADL: con Lobotka per avere subito equilibrio e personalità a centrocampo"

Ultime calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Demme è assistito da agenti che in casa Napoli sono influenti, gruppo Ramadami. Il Napoli ha individuato nelle scorse settimane il calciatore giusto, anzi i calciatori giusti e lo ha deciso nel summit avuto martedì con De Laurentiis e Gattuso oltre Giuntoli. Si è valutato che, dopo le tre cessioni passate in quel reparto, e avendo Gaetano troppo acerbo, serviva tornare con forza sul mercato in grado di dare equilibrio. Lobotka ha fatto anche l'interno, quindi può essere un vice Allan e avere un vertice basso più puro come Demme. Hanno troato terreno fertile, ama Napoli, si chiama Diego e ha il contratto in scadenza nel 2021. Ha 29 anni, ha fatto uno strappo alla regola in quanto il Napoli ha bisogno di personalità e tranquillità. Il Lipsia è una società che vende se un calciatore vuole andare via e così il Napoli ha chiuso subito. Tonelli-Samp? Operazione che potrebbe chiudersi già oggi. Preferisce tornare alla Sampdoria che è un ambiente che lo conosce e dovrebbe partire senza quella clausola legata alle presenze. Entro il 31 gennaio andrà via anche Younes che piace in Germania. A Gaetano sarà data la possibilità di giocare e la prossima settimana ci sarà l'incontro con gli agenti. Anche Karnezis potrebbe andare a giocare, giocando con Meret soltanto non servono più tre portiere così".