CdM, Scozzafava: "Su Koulibaly il Napoli ha tutto dalla sua parte. Under o Boga? Non mi stupirei se arrivassero entrambi"

Notizie Calcio Napoli - La collega del Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli ha tutto dalla sua parte nella questione Koulibaly. Gli azzurri non hanno fretta di cederlo e possono non accontantarsi di offerte al ribasso. Certo, se dovesse arrivare la classica offerta irrinunciabile, non farebbe scalpore che il giocatore possa andare via. L'importante è vedere come verrà rimpiazzato sul mercato e come verranno reinvestiti i soldi di un'eventuale cessione. Il Napoli è una società molto attenta ai conti e tende a cedere prima di acquistare. Ci sono tanti partenti illustri come Koulibaly, Maksimovic, Allan e Milik, ma al momento non c'è nulla di concreto, ma ad ogni cessione corrisponderà un'entrata. Non mi stupirebbe l'arrivo in contemporanea di Under e Boga, anche se credo che il Napoli farebbe più un sacrificio per il secondo che per il primo".