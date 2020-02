CdM - Napoli Club Spagna: "Felici di tornare in città! I Blaugrana hanno un fascino unico, Messi il Maradona di oggi"

Ultimissime calcio Napoli- Sono più di 500 i tifosi del Napoli Club Spagna che vivono tra Madrid, Valladolid, Bilbao e Barcellona. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’idea fu di Chiara Vanacore che volle così riunire la passione dei napoletani residenti sul territorio iberico e condividere emozioni e sentimenti per il team napoletano che in Spagna è famoso e quotato. Il retaggio che ha lasciato 36 anni fa il passaggio di Maradona in azzurro è rimasto vivo tra i ricordi degli appassionati. E poi negli ultimi tempi il Napoli, nelle competizioni europee, incrocia spesso i team spagnoli. La sfida contro il Barcellona è speciale sotto tanti punti di vista. Napoli è legata mani e piedi alla città catalana. Due ore di volo da Capodichino a “El Prat” come la linea ferroviaria che collega con gli stessi tempi Napoli a Roma. «Siamo felici di essere tornati a Napoli per seguire la partita - spiega Luigi La Salle, 48 anni che si occupa di marketing a Barcellona ed è originario di Fuorigrotta -, sarà una gara suggestiva che rievoca quella contro un altro team spagnolo, il Real Madrid, ai tempi di Maradona». C’è chi invece per questioni professionali non potrà lasciare Barcellona ma sarà al Camp Nou il 18 marzo per la gara di ritorno: «Purtroppo non potrò essere al San Paolo - fa sapere Francesco Ritondale di Bagnoli che ha l’ufficio proprio vicino lo stadio di Barcellona -. Giocare contro i blaugrana ha sempre un fascino particolare. Messi è il Maradona di oggi ma noi tifiamo azzurro». I pronostici si sprecano tra Plaza d’Espana e la Vila de Gracia: «Chi parla di un Barcellona in crisi si sbaglia di grosso - dice Lorenzo Mangiapia da Posillipo che lavora a Barcellona da un paio di anni -. È una squadra formidabile dove è rimasto forte il retaggio lasciato da Pep Guardiola. Messi anche se va per i 33 anni resta un campione ancora capace di fare la differenza. Noi però non abbiamo niente da perdere. Abbiamo ritrovato Mertens e la difesa mi sembra più stabile nonostante l’assenza di Koulibaly. Finirà 1-0 in casa e 0-0 al Camp Nou. Per noi segna Ciro, chi se non lui».