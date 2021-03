Castel di Sangro, il sindaco Caruso: "Ritiro Napoli dal 22 luglio al 4-5 agosto. Inventiamo il patentino per lo stadio"

Ultimissime calcio Napoli - Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ritiro Napoli? Abbiamo qualche mese in più per organizzare. Abbiamo fronteggiato bene le emergenze, speriamo di fare qualcosa in più quest'anno. Inventiamoci il patentino per lo stadio per permettere ai vaccinati di assistere alle partite. Il Napoli dovrebbe arrivare qui da noi intorno al 22 luglio per restare fino al 4-5 agosto".