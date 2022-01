Ospite della BoboTv, Antonio Cassano ha parlato del Napoli:

"Lobotka è un giocatore di una qualità e personalità impressionante. Ieri Spalletti ha urlato tutta la partita a Rrahmani e Juan Jesus 'entra, entra' appena c'era lo spazio per avanzate: il Napoli va avanti con le idee, e secondo me ce lo porteremo fino a maggio a lottare per lo Scudetto. Spalletti è un allenatore di calcio che qualcuno lascia sempre".