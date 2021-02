Carrera: "Il Napoli manca di equilibrio, ma non vedo un problema modulo. De Laurentiis? Mai sentito" [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Massimo Carrera ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"La finalizzazione si allena con poazienza e disponibilità dei giocatori. Non sempre ciò che prepari in allenamento si ripete in gara perchè subentra stanchezza e tanto altro. Bisogna solo insistere sul lavoro. Nel Napoli non sta funzionando l'equilibrio nelle due fasi, quando salta qualche meccanismo e commetti qualche errore individuale vai in difficoltà. Non è assolutamente un problema di modulo secondo me. Non avendo difensori centrali a disposizione a Bergamo, si può mettere anche un terzino centrale ma è solo l'allenatore a sapere se è una soluzione ottimale o meno. De Laurentiis? Non l'ho mai sentito nemmeno in passato".