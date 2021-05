Carnevale rivela: "Mai tradito Napoli, Moggi mi prese per culo e mi diede per finito! Non si presentò a tre appuntamenti per il rinnovo e scelsi la Roma"

Napoli - A Tifosi Napoletani è intervenuto in diretta Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli.

"Quando ho preso contatto con la Roma c'era Luciano Moggi che aveva preso già Silenzi e io non ho digerito questa cosa. Quando il buon Moggi prese Andrea Silenzi dalla Reggiana andai da lui e gli chiesi 'Ho vinto uno scudetto qui, merito un contratto triennale o no?' Lui mi diede due o tre appuntamenti e non si è mai presentato! Io non ho mai tradito Napoli, mi sono sentito messo da parte, a 30 anni mi davano già per vecchio dopo aver vinto scudetto e Coppa Uefa. C'erano anche Milan e Juventus su di me, ma scelsi la Roma. Io non ho tradito nessuno e fatto il mio mestiere, mi sono sentito offeso dopo aver dato tutto. Mi sono sentito preso per culo da Moggi. Pur di giocare con Giordano, Maradona e Careca avrei fatto anche il difensore. Arrivò la Juve che mi voleva e Ferlaino non voleva cedermi o io andarci, per questo il presidente andò da Bianchi e disse trova un posto per Carnevale e mi misero sulla fascia".