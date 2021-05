Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Vede il Napoli favorito nella corsa Champions?

«Sì. Con tutto il rispetto per il Cagliari e le altre, quando giocano a questi livelli ce n’è per pochi. E poi le polemiche hanno rafforzato il gruppo attorno a Gattuso. Sarà dura non riconfermare Rino se arriverà in Champions...»