Martino: "Credo molto poco alla pista Icardi, con James e Lozano Napoli fortissimo!"

Ultimissime mercato - Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Con questi due colpi il Napoli potrà già essere fortissimo. Io per l'attacco sogno Dzeko ma ovviamente è solo una mia opinione. Per lui un sacrificio lo farei. E' un giocatore che fa salire la squadra e che fa un gran lavoro in avanti. Con il solo Lozano il Napoli sarebbe certamente interessante, ma per vincere lo scudetto così servirebbero una serie di eventi positivi per gli azzurri e negativi per tutte le altre pretendenti".