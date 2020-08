Alvino: "Incontro ADL-Gattuso, gettate le basi per il futuro. Gara con il Barcellona fotografia della stagione del Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La partita contro il Barcellona è la fotografia della stagione del Napoli. Si è partiti con il palo di Mertens e non so quanti legni ha centrato il Napoli quest’anno. Poi l’errore arbitrale e poi la poca capacità di concretizzare quanto si crea in avanti. Carlo Alvino, tifoso del Napoli, si alza in piedi davanti al gol di Messi. Chi ama il calcio non può non applaudire davanti ad una prodezza come quella dell’argentino. E’ da 6 anni il miglior calciatore al mondo. L’incontro tra De Laurentiis e Gattuso è servito a gettare le basi per il Napoli del futuro, i tempi sono stretti. Vanno chiuse operazioni in uscita e ufficializzati i rinnovi, mettendo a disposizione di Gattuso la rosa completa il prima possibile”.