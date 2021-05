Carbone: "Osimhen arma micidiale, Zielinski di un'altra categoria. Panchina Napoli? Vedo ancora Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della nazionale azera, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Osimhen lo vedo molto funzionale al gioco del Napoli. Quando guadagna metri sull'avversario, negli spazi diventa un'arma micidiale. Poi contro squadre come lo Spezia che giocano così alte, vedi anche l'Atalanta all’andata, è tutto più facile. Zielinski è di un’altra categoria, è un giocatore da Manchester City e Real Madrid. A mio avviso è stato bravo Gattuso a trovare in questa abbondanza le giuste soluzioni in relazione anche agli avversari. La vittoria del Napoli contro lo Spezia è stato un passo importante verso la qualificazione, è inutile girarci intorno. Vediamo poi come proseguiranno il loro cammino Lazio, Juventus e Milan in questo finale di stagione. Percentuali di qualificazione degli azzurri non ne do, ma ad oggi ci sono buone probabilità, è chiaro. Ogni settimana diciamo meglio Politano o meglio Lozano? La verità è che sono due giocatori forti e diversi, che assicurano all’allenatore diverse combinazioni e possibilità. Quale allenatore del Napoli immagino per il futuro? Sinceramente vedo Gattuso, che questa panchina comunque la sta meritando ampiamente. Al Napoli, come voto per la rincorsa Champions che sta effettuando, mi sento di dare un 8 pieno in pagella. Quali saranno le 4 classificate alla prossima Champions? Ovviamente l'Inter, poi dico Atalanta e Napoli, e spero vada fuori una delle altre ma non ve la dico".