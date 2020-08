Caputo, l'agente: "Mai trattato dal Napoli, solo una bella frase per lui da parte di ADL"

Ultime notizie calcio Napoli – Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Onestamente non è mai stato trattato dal Napoli Ciccio. C’è stata una bella frase del presidente De Laurentiis per Caputo ma non c’è mai stato un interesse concreto. Futuro? Il mercato presenta sempre dei colpi di scena. E’ stato un anno straordinario l’ultimo vissuto e l’idea comune è quella di continuare insieme con il Sassuolo. Sta bene lì e spera di continuare”.