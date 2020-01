Capuano: “Inter regina del mercato, Marotta direttore sportivo più bravo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24:

“Ultime ore di mercato? Mi aspetto poco. La Lazio ha spedito il direttore sportivo a Londra per cercare un accordo, c'è qualche altra voce, ma mancano poche ore. Fiorentina protagonista assoluta di queste ultime ore, anche se probabilmente non riuscirà a piazzare Criscito. Inter regina del mercato? Sicuramente. Bisogna capire se riuscirà a colmare quel gap con la Juventus che è comunque favorita. Certamente l'Inter ne esce più forte. La Juve ha bisogno di lavorare molto sul bilancio, con la plusvalenza di Emre Can comincerà questo senso di lavoro. Direttore sportivo più bravo? Quando porti Eriksen, è difficile trovare qualche direttore sportivo migliore".