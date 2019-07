Fabio Capello, allenatore e commentatore di Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport a firma di Italo Cucci. Ecco un passaggio:

Ho incontrato De Laurentiis a Ischia, aveva appena chiuso l’affare, soddisfattissimo...

«E ti credo - replica Capello - per la Roma una grande perdita, per il Napoli un affarone, con lui e Koulibaly una grande difesa per cercare grandi risultati».