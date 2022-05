Cammaroto rivela: "Non è Koulibaly che bussa a denari ma il suo agente: l'ha proposto a 7 club"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto ha scritto su Napolimagazine quale potrebbe essere il futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli. Il difensore a ancora un anno di contratto con il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Cammaroto su Koulibaly:

"L'agente di KK sta facendo una forte pressione per convincere il Napoli a lasciarlo partire e preme anche sul giocatore. Per essere chiari: non è Koulibaly che bussa a denari ma chi lo rappresenta che punta ad una ricca commissione con un trasferimento e lo ha offerto ad almeno 7 club"