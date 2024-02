Calzona su Mediaset: "Una grande opportunità, non ho esitato neanche un secondo. Barcellona forte, dovremo essere al 100%"

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset:

"Per me è una grande opportunità, non ho esitato nemmeno un secondo quando sono stato contattato. Torno in un posto che per me è speciale. Ora l'adrenalina è la cosa che sento di più. E' successo tutto in fretta, non sono riuscito a godermi ancora nulla. Discorso alla squadra? Cose generali, ho chiesto ai ragazzi di tornare a divertirsi. Non mi aspetto che abbiano assimilato già tutte le mie idee, ma la squadra ha le qualità per apprendere in fretta. Non mi accontento del pareggio col Barcellona, io gioco le partite per vincerle a prescindere dagli avversari. Cosa serve per battere il Barcellona? Follia, cazzimma ed equilibrio tattico. Bisogna alzare le percentuali di queste componenti. L'avversario è forte, per vinceremo dovremo essere al 100%. Obiettivo Champions? Il presidente non mi ha messo pressioni, ma so bene che abbiamo degli obiettivi davanti da rincorrere assolutamente. Questa squadra ha tanti campioni, per questo dobbiamo cercare di arrivare più avanti possibile in ogni competizione. Mi aspetto un messaggio da Sarri e Spalletti? Non è un messaggio che cambia la stima che ci lega. Da loro ho imparato tanto".