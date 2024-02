Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore del Napoli Francesco Calzona dallo stadio Maradona:

Kvara? Sono anziano, assolutamente è stato sostituito e magari la prestazione non è stata fantastica ma è normale che un calciatore possa avere una serata storta. Si metterà sotto, lavorerà e non m'è dispiaciuto tatticamente. Gli è mancato il guizzo nel saltare l'uomo ma non ha fatto malissimo tatticamente. Sono abbastanza felice".