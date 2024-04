Calzona: "Le gambe vanno, semmai è la testa a non andare. Questa squadra si porta dietro delle scorie e non riesce a reagire"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Empoli-Napoli con le dichiarazioni live dallo stadio Castellani di Empoli dell'allenatore della SSC Napoli Francesco Calzona.

Empoli-Napoli: conferenza Calzona

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore della SSC Napoli Francesco Calzona dopo Empoli-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Castellani.

"Le gambe vanno, semmai è la testa a non andare. Questa squadra si porta dietro delle scorie e non riesce a reagire. Io sto provando a scuoterli anche con mezzi duri ma evidentemente non sono stati capace e la colpa me la prendo io. Io non mi arrendo, pretendo il massimo impegno fino all'ultimo allenamento e all'ultima partita, altrimenti mi arrabbio fortemente"