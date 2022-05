DAZN, Buscaglia: "Serie A sempre più competitiva, saranno favorite le squadre che cambieranno meno"

Serie A - Ricky Buscaglia, collega di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"La Serie A sarà sempre più competitiva visto che ormai sono 8 le squadre che possono lottare per le prime posizioni. Ho la sensazione che da agosto in poi ci saranno poche occasioni di allenarsi bene, anche per questo non credo sia opportuno che le squadre cambino l'allenatore o molti giocatori. Dal 14 agosto si entrerà in un frullatore almeno fino a novembre. Allenatore come Sarri andranno molto in difficoltà che cn la Lazio ha fatto il salto di qualità solo qundo è uscito dalle coppe.

La seconda parte del campionato dopo il Mondiale, ci saranno giocatori con delle tossine nelle gambe e altri no.

Dovrà esserci una grande capacità di adattamento sperando che il covid ci lasci in pace".