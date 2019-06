Bucciantini: "Meno male che ci sono i Giuntoli che prendono il giovane Meret e non Leno, ed anche Fabian..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Marco Bucciantini, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Meret e Fabian? Con Meret esagerai con il giudizio: ottima personalità e grande serietà. Quando si racconta che si concede poco spazio ai giovani anche nel calcio è uno specchio fedele della società. Il giovane viene visto come una presa di tempo: magari vincerò ma non adesso. Invece ci sono tanti giovani vincenti. La Nazionale di Mancini è una splendia intuizione. E meno male che ci sono uomini come Giuntoli che hanno preferito il giovane Meret rispetto al noto Leno. Complimenti anche per Fabian, a chi lo ha preso: sei andato a prendere uno che non è facile da capire subito, da posizionare in campo.

Due anni fa mi arrabbiai con un giornale che lanciava la campagna spazio ai giovani nel calcio e poi faceva scrivere gli articoli a persone in pensione. Ecco questo è lo specchio della nostra società. E' un problema culturale del paese. Un ventenne in panchina si atrofizza, invecchia prima: deve giocare, sbagliare e fare esperienza. Mancini ha buttato lì una provocazione mettendo su una Nazionale di giovani