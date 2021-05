Bucciantini a CN24: "Spalletti? Valorizza quello che gli dai e sa trovare gli equilibri in campo"

Napoli Calcio - Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV:

"Era imprevedibile che otto squadre su dieci potessero cambiato allenatore. La Juve ha deciso l'allenatore ma deve capire cosa fare con Ronaldo. Napoli e Atalanta sono le due panchine più belle perché hanno il bilancio a posto le vedo concretamente in lotta per lo scudetto. Spalletti sa tanto di calcio ed è uno tra i più bravi a trovare l'equilibrio giusto tra gioco e risultati. Lui è un po' complicato nei rapporti con l'ambiente, ma se il Napoli continua con il silenzio stampa per altri due anni va bene (ride ndr).

Nella sua carriera ha valorizzato sempre quello che ha avuto a disposizione. Avrebbe meritato sicuramente uno scudetto con la Roma ma si è trovato nel dominio Inter prima e Juve poi. Gattuso? Avrebbe meritato di finire secondo. Sarebbe stato un premio per come aveva preso un Napoli depresso e con liti. Lascia una squadra competititva con la vocazione di giocare a calcio".