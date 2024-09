Bucchioni: "Spalletti riconoscente, ma Di Lorenzo continuerà in nazionale solo in un caso"

Ultimissime Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “La gara contro la Francia può essere la ripartenza, quella che non era mai arrivata finora con Spalletti. Ho visto finalmente una squadra che crede in quello che fa e che gioca divertendosi. Tonali è tornato in forma straordinaria, dopo l’anno di squalifica è cresciuto tanto: ha ricevuto una lezione di vita e sarà il faro di questa Nazionale. Ora mi aspetto una Nazionale che continui a crescere e a consolidare il proprio gruppo.

Di Lorenzo? Non è in un grandissimo periodo. Ha dato molto a Spalletti e il CT sa che cos’è la riconoscenza. Nell’anno dello Scudetto è stato l’emanazione di Luciano in campo, poi ha vissuto una stagione che gli ha strappato via le radici. Dipende da lui se continuerà a far parte di questa Nazionale: se torna sufficiente, Spalletti se lo terrà stretto. Anche perché è un calciatore fondamentale per lo spogliatoio, al di là delle prestazioni. Di Lorenzo è un atleta da elogiare e con Antonio Conte ritroverà la giusta lucidità, dopo un’estate di tormenti. Ha tutte le motivazioni per affermarsi da braccetto di destra, sia nel Napoli che nell’Italia, e puntare al ruolo da titolare al Mondiale del 2026.

Il campionato? Conte è un personaggio che ti chiede molto, è subito entrato in sintonia con il gruppo: è successo qualcosa dopo Verona, è palese. La squadra è stata messa a punto dal mercato e le reazioni con Bologna e Parma dimostrano che la strada è giusta. Il Napoli è tra le prime 4 e può correre per qualcosa in più, come Inter, Juventus e Milan. Il progetto è appena cominciato, ma l’assenza delle coppe aiuterà. Magari l’Inter punterà la Champions e lascerà qualcosina in campionato…”.