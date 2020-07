Bucchioni: "Milik è da Juve? Non gioca titolare al Napoli e qualche dubbio lo fa venire"

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato le notizie del giorno.

Che ne pensa dell'impiego di Eriksen all'Inter?

"Se Eriksen è questo e non capisce come funziona il calcio italiano e non cresce fisicamente...un giocatore così deve farsi trovare pronto. Non so se è adatto al nostro calcio. Tempo fa avevo tirato fuori Bergkamp, le caratteristiche sono simili così come le difficoltà".

E' solo una questione tattica?

"Anche di caratteristiche. Lui è rapido di pensiero, se gli lasci spazio è letale, ma se lo marchi stretto come qui in Italia fatica. In Inghilterra gli spazi glieli hanno sempre lasciati, un giocatore con queste capacità tecniche è emerso lì. Qui in Italia è un altro calcio e la tecnica non basta, potrebbe far fatica. Al limite lo rimetti sul mercato e ci fai una plusvalenza".

Milik e Dzeko: quale quello più adatto alla Juventus?

"Dzeko è straordinario, il problema è un altro. Andare a prendere uno di 34 anni e ne hai già uno di 35. La Juve non può fare questo tipo di operazioni, deve guardare al futuro. Milik è più giovane, ma se fossi la Juve cercherei ancora, e so che qualcosa c'è stato, di andare a prendere Haaland. Ha la clausola tra due anni, il Borussia, se metti i soldi, è una bottega dove compri sempre. I tedeschi non hanno problemi a cedere. Milik è da Juve? Sì e no, non gioca titolare al Napoli e qualche dubbio lo fa venire".