Bruscolotti: "Preoccupazione per il Napoli? Il mercato ancora deve entrare nel vivo, succede sempre la solita storia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Preoccupazione per il Napoli? Il mercato ancora deve entrare nel vivo, per dare giudizi definitivi bisogna aspettare: alla minima occasione, ogni anno, succede sempre la solita storia qui a Napoli. Dobbiamo decidere il momento in cui fare osservazioni: il Napoli deve difendere una qualificazione in Champions League, che è il futuro del club. Ci sarà la chance di poter lottare per lo scudetto, ma non giriamoci attorno: il futuro sarà sempre quello, provare ad entrare in Champions League e poi si vede. Il Napoli non ha il carattere della squadra che deve difendere il campionato, ma di chi va alla ricerca della vittoria.

Mertens? Decidano loro quali sono i programmi futuri, i giocatori passano e passerà anche Dries. Si prenda però una decisione una volta per tutte, perchè poi senti la gente arrabbiata per via di situazioni poco chiare”