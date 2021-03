Bruscolotti: "Ospina col Bologna ha giochicchiato, non si può mettere così in difficoltà un compagno. Mi imbestialisco davanti a certe ca***te!"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Osimhen col Bologna ha dato una grande spinta ed ha fatto vedere quelle che sono le sue potenzialità. Giocando di più e mettendo minuti nelle gambe potrà tornare a farci vedere quanto fatto ad inizio stagione. L’infermeria si sta svuotando pian piano, peccato per Ghoulam… E’ importante non abbattersi ora. Con il Bologna la squadra ha avuto delle pause, il portiere è stato giocherellone sul gol preso, ha giochicchiato. Non si può mettere un compagno di squadra che è di spalle così tanto in difficoltà. Mi imbestialisco tantissimo quando vedo queste cose. Sono delle ca***te. Servono certe figure in una società. Il caos dell'anno scorso con persone del genere non sarebbe accaduto”.