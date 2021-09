Bruscolotti: "Napoli davvero piacevole, gioca un calcio spettacolare e c'è da divertirsi!"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Questo Napoli è davvero piacevole, cresce di domenica in domenica giocando questo calcio spettacolare. C'è da divertirsi, c'è tutto per fare ottime cose. Poi vedremo cosa accadrà. Contro Osimhen l'uno contro uno è un suicidio, già con due si rischia. Rispetto al Napoli di Sarri, questo verticalizza molto e per questo è ancora più spettacolare".